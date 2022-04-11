Женщина, вложившая деньги в финпирамиду, подожгла себя в Нур-Султане

Пострадавшая. Кадр из видео: из соцсетей

В Казнете появилось видео, на котором женщина поджигает себя, и ей тут же на помощь сбегаются неравнодушные люди. Как выяснилось, пострадавшая входит в число обманутых вкладчиков одной из финансовых пирамид, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. Сообщалось, что пострадавшая вложила 20 миллионов тенге в Mudarabah Capital.

По предварительной версии, к созданию указанной финпирамиды могли быть причастны казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, а также Азимжан Саидбаев. По этому факту расследуется уголовное дело и выясняется, действительно ли указанные люди имеют отношение к ее созданию.

"Сегодня, 11 апреля 2022 года, вкладчик "Б. Д." подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане. "Д." признана нами потерпевшей по уголовному делу и является жертвой финансовой пирамиды Mudarabah Capital", – сообщил в своем официальном Telegram-канале замначальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В свою очередь, в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана сообщили, что в понедельник в 16:38 на пульт "102" поступило сообщение о том, что возле здания МВД РК некие женщины пытаются совершить самоподжог.

На место прибыли сотрудники полиции, а также представитель акимата района Алматы.

"Протестующие угрожали самоподжогом в случае отказа принять меры по уголовному делу в городе Алматы", – сообщили в полиции.

Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов стала обливать себя жидкостью. В этот момент участковый инспектор полиции схватил ее за руку, в которой она держала зажигалку.

Отмечается, что произошедшая вспышка огня была моментально локализована, а пострадавшей оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в больницу. Полицейский также получил ожог руки.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.

Как пояснил представитель алматинской полиции, по указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией "Содержание под стражей".

"Кроме того, шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственным судом санкционирована мера пресечения "залог", еще двое находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.

В настоящее время в орбиту уголовного процесса вовлечены 14 человек, их преступные деяния квалифицированы по части 3 статьи 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой", – отметил он.

В ближайшее время планируется передача материалов уголовного дела в суд. Вопрос о возмещении материального ущерба будет рассмотрен судом, пояснили в полиции.

Ранее депутаты мажилиса призывали наказать вайнеров, блогеров и других звезд за рекламу финпирамиды.

Ранее блогер Мейржан Туребаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964530-zhenschina-vlozhivshaya-dengi-v-finpiramidu-podozhgla-sebya-v-almaty/