Адвоката задержали после нападения и угроз в адрес полицейских в Алматы (видео)

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Адвоката Бурхана Жансейтова, защищавшего подозреваемых участников рейдерской группировки, задержали в Алматы. Как сообщается на , он пытался помешать наблюдению за подозреваемыми.

Вчера представители АФМ сообщили, что рейдерская группа шантажировала известных предпринимателей в Алматы. Предполагаемые участники группы были задержаны.

Сегодня стало известно о задержании адвоката, который представлял интересы подозреваемых, Бурхана Жансейтова.

Отмечается, что во вторник, 12 июля, он организовал провокацию, получив информацию о проводящемся негласном наблюдении за подозреваемыми.

"Жансейтов заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.

Все это происходило на глазах общественности, что указывает на его пренебрежительное отношение к окружающим, отличающееся особым цинизмом", – сообщили представители АФМ.

Подчеркивается, что на требования прибывших полицейских Жансейтов не реагировал и проявлял агрессию.

По данным ведомства, аналогичный инцидент произошел и в Нур-Султане, где мужчина также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью в адрес представителей власти.

"Учитывая его наглое и особо дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважения к общественному порядку и органам власти, Жансейтов задержан", – добавили в Агентстве по финмониторингу.

На данный момент проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978756-advokata-zaderzhali-posle-napadeniya-i-ugroz-v-adres-politseyskih-v-almaty-video/