Адвоката задержали после нападения и угроз в адрес полицейских в Алматы (видео)
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Адвоката Бурхана Жансейтова, защищавшего подозреваемых участников рейдерской группировки, задержали в Алматы. Как сообщается на официальной странице Агентства по финмониторингу в Facebook, он пытался помешать наблюдению за подозреваемыми.
Вчера представители АФМ сообщили, что рейдерская группа шантажировала известных предпринимателей в Алматы. Предполагаемые участники группы были задержаны.
Сегодня стало известно о задержании адвоката, который представлял интересы подозреваемых, Бурхана Жансейтова.
Отмечается, что во вторник, 12 июля, он организовал провокацию, получив информацию о проводящемся негласном наблюдении за подозреваемыми.
"Жансейтов заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.
Все это происходило на глазах общественности, что указывает на его пренебрежительное отношение к окружающим, отличающееся особым цинизмом", – сообщили представители АФМ.
Подчеркивается, что на требования прибывших полицейских Жансейтов не реагировал и проявлял агрессию.
По данным ведомства, аналогичный инцидент произошел и в Нур-Султане, где мужчина также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью в адрес представителей власти.
"Учитывая его наглое и особо дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважения к общественному порядку и органам власти, Жансейтов задержан", – добавили в Агентстве по финмониторингу.
На данный момент проводится расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978756-advokata-zaderzhali-posle-napadeniya-i-ugroz-v-adres-politseyskih-v-almaty-video/