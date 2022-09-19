Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Известному блогеру Мейржану Туребаеву снова продлили арест. На сей раз суд постановил увеличить срок содержания под стражей до 17 октября. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Отмечается, что постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы было удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Туребаева до 17 октября.

В этот период будет проходить ознакомление Туребаева с материалами дела.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. На тот момент следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Тем не менее, 20 апреля их арестовали на 10 дней, а 29 апреля продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца.

Также ранее Туребаев отвечал на обвинения в создании финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988466-meyrzhanu-turebaevu-snova-prodlili-arest/