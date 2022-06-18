Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок ареста

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Известным казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, которых подозревают в создании финансовой пирамиды, продлили срок ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

"Постановлением следственного суда города Алматы 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до двух месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

20 апреля Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали на 10 дней. 29 апреля им продлили срок ареста на два месяца.

При этом вкладчики финпирамиды не так давно попросили освободить Туребаева из-под стражи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974695-meyrzhanu-turebaevu-i-meyirhanu-sherniyazovu-prodlili-srok-aresta/