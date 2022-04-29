Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок ареста на 2 месяца

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок ареста. По решению суда под стражей они останутся еще на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ.

"Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Шерниязова и Туребаева", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

20 апреля Туребаева и Шерниязова взяли под стражу на 10 суток. Позднее адвокат Туребаева пыталась оспорить меру пресечения и оставить блогера под домашним арестом, прокурор же просил арестовать его на два месяца. Но судья оставил меру пресечения в виде ареста на 10 сток без изменений.

Напомним, в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Между тем вкладчики финпирамиды попросили освободить блогера Мейржана Туребаева. А Рустам Абдрахманов объяснил, почему ему и вайнеру Шерниязову изменили меру пресечения на арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967466-meyrzhanu-turebaevu-i-meyirhanu-sherniyazovu-prodlili-srok-aresta-na-2-mesyatsa/