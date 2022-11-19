Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск. Антикор пообещал вознаграждение за информацию о нем

Бахтияр Байсеитов. Фото: t.me/antikornews

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении средств на руднике Каратау, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).

Следствием установлено, что Бахтяир Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building", — говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 млрд тенге.

"Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены.

Ущерб государству составил более 320 млн тенге", — заявили а Антикоррупционной службе.

В Антикоре сообщили, что в настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана.

"Его противоправные деяния квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений", — говорится в сообщении.

Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, попросили сообщить по указанным телефонам Агентства: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации в Антикоре пообещали вознаграждение.

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте этого года. Сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств в особо крупном размере. В августе Антикор заявил об окончании досудебного расследования.

26 сентября его приговорили к 6 годам лишения свободы. Бизнесмена признали виновным по трем статьям — организация уголовного преступления либо руководство преступной группой, присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В конце сентября в Генпрокуратуре сообщали, что на стадии расследования находятся еще несколько дел против Сатыбалдыулы, в том числе по налогам и по имуществу, добытому преступным путем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997902-bahtiyar-bayseitov-obyavlen-v-rozysk-antikor-poobeschal-voznagrazhdenie-za-informatsiyu-o-nem/