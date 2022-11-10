Тайник с пистолетом, щитом и бронежилетом нашли полицейские в Жетысу (фото)

Найденные предметы. Фото: polisia.kz

Полицейские 9 ноября нашли в Текели боевой пистолет, радиостанцию и спецсредства защиты. По версии следствия, схрон могли соорудить лица, причастные к январским беспорядкам, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Тайник обнаружили сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жетысуской области совместно с ДКНБ. В нем находились боевой пистолет Макарова, магазин с 8 патронами, носимая радиостанция, а также спецсредства защиты – щит и бронежилет.

В ведомстве сообщили, что изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Отмечается, что с начала года в регионе из незаконного оборота изъято 228 единиц огнестрельного оружия, из них 157 – пистолеты.

"Некоторые лица, причастные к январским беспорядкам, пытались избежать ответственности, выбрасывая незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы. В связи с этим стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, у кого имеется незаконно хранящееся оружие, передать их в местные органы правопорядка", – добавили в полиции.

Найденные предметы. Фото: polisia.kz

Ранее полицейские Акмолинской области обнаружили на объездной Карасайской трассе четыре единицы огнестрельного оружия.

В сентябре сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием неподалеку от озера Сайран в Алмалинском районе Алматы.

А в августе были найдены сразу три схрона с оружием и боеприпасами: первый нашли на кладбище в Акмолинской области, второй – в Турксибском районе по улице Гете в Алматы, третий – в центре Шымкента возле забора одного из домов и в овраге лесополосы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996653-taynik-s-pistoletom-schitom-i-bronezhiletom-nashli-politseyskie-v-zhetysu-foto/