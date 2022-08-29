Два мешка боеприпасов и оружия нашли на улице в Алматы (фото)

Найденное оружие. Фото: polisia.kz

В Алматы сотрудники полиции и КНБ нашли тайник со спрятанным оружием, похищенным во время январских беспорядков, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что тайник был обнаружен в Турксибском районе по улице Гете.

В мешках, спрятанных в тайнике, полицейские нашли автоматы, гранаты и боеприпасы.

"Всего же насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении полиции.

В правоохранительных органах добавили, что начали по данному факту расследование по статье 287 части 3 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на территории кладбища был обнаружен схрон оружия. Предполагается, что ружья были похищены еще в 2015 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985345-dva-meshka-boepripasov-i-oruzhiya-nashli-na-ulitse-v-almaty/