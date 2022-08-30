Тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами нашли в центре Шымкента (фото)

Фото: polisia.kz

В центре Шымкента полицейские обнаружили два схрона с огнестрельным оружием и боеприпасами, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Схрон с оружием полицейские нашли в центре города возле забора одного из домов и в овраге лесополосы в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Қару".

Фото: polisia.kz

"В результате полицейскими изъяты: два обреза охотничьего ружья, пистолет, похожий на ТТ, семизарядный карабин со сбитыми номерами, автомат Калашникова, гладкоствольное ружье “Сайга”, охотничье ружье ” Бенелли”, полицейский щит “Штурм” и бронежилет. А также 115 патронов и учебная граната Ф-1", - говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

В настоящее время проводится досудебное расследование по частям 1 и 3 статьи 287 УК РК “Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ”. Назначены экспертизы.

Оперативники устанавливают лиц, причастных к схрону оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985361-tayniki-s-ognestrelnym-oruzhiem-i-boepripasami-nashli-v-tsentre-shymkenta-foto/