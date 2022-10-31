Схрон оружия обнаружен на трассе в Акмолинской области

Найденное оружие. Фото: polisia.kz

Полицейские Акмолинской области обнаружили на объездной Карасайской трассе четыре единицы огнестрельного оружия, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным ведомства, 28 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на объездной Карасайской трассе обнаружили арсенал оружия.

"В бетонном водосточном тоннеле полицейскими обнаружено и изъято четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20 калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12 калибра", – сообщили в полиции.

Отмечается, что изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

Ранее в Таразе при попытке ограбления избили журналистку. Подозреваемый задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995057-shron-oruzhiya-obnaruzhen-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/