Схрон оружия нашли неподалеку от озера Сайран в Алматы

Найденное оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием неподалеку от озера Сайран в Алмалинском районе Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Несколько единиц оружия и боеприпасы нашли при проведении республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Кару".

"По улице Варламова, в сторону озера Сайран, в западном направлении, в кустах под сухими ветками был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете “ПМ”, а также боевых патронах", - уточнил оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС по городу Алматы Рахат.

По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков во время январских событий.

Как отметили стражи порядка, истинная принадлежность этого оружия будет установлена после проведения экспертизы.

Дело расследуют по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985720-shron-oruzhiya-nashli-nepodaleku-ot-ozera-sayran-v-almaty/