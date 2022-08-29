Схрон с оружием нашли на кладбище в Акмолинской области

Найденное оружие. Фото: Telegram-канал POLISIA.KZ

На территории мусульманского кладбища недалеко от город Щучинск в Акмолинской области был обнаружен схрон с оружием, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Тайник с огнестрельным оружием нашли сотрудники Управления полиции города Кокшетау.

"С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36 и 9 калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу", - сообщили в полиции.

Правоохранители уже установили хозяина оружия. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что мужчина еще в 2015 году обратился в полицию с заявлением об утере оружия.

"Потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае, если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию", - напомнили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985317-shron-s-oruzhiem-nashli-na-kladbische-v-akmolinskoy-oblasti/