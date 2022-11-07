Генпрокуратура: Дело экс-министра обороны Бектанова рассматривается в суде

Мурат Бектанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры сообщил, на каком этапе находится дело в отношении бывшего главы Минобороны Мурата Бектанова – экс-министр был задержан после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Бектанова Мурата.

По делам в отношении экс-руководителей департаментов КНБ города Алматы, Алматинской, Кызылординской областей и бывших руководителей Департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции аэропорта города Алматы идет процедура ознакомления с материалами досудебного расследования", – сообщил замначальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Напомним, что Бектанов проработал в качестве главы Минобороны Казахстана менее полугода. После январских событий он был снят с должности.

На следующий день, 20 января, Бектанова задержали и отправили в изолятор.

В мае в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении бывшего министра обороны заведено дело из-за превышения власти – по части 3 статьи 451 УК РК ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996075-genprokuratura-delo-eks-ministra-oborony-bektanova-rassmatrivaetsya-v-sude/