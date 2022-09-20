Понятия "мобилизация", "военное положение", а также статьи о сдаче в плен ввели в Уголовный кодекс России

Государственная Дума. Фото: Patrick Donovan/Getty Images

Государственная Дума РФ приняла поправки в уголовный кодекс, усиливающие ответственность за отдельные преступления против военной службы, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Отмечается, что авторами поправок стали депутаты от всех фракций, в том числе председатели ряда комитетов.

В соответствии с документом, "неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях" будет наказываться лишением свободы до 3 лет. А в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет.

Усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий — от 5 и вплоть до 10 лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет.

Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества — до 10 лет тюрьмы.

В свою очередь, за уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать 5 лет.

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

По информации Госдумы РФ, "военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до 6 лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, — до 15 лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления — от 8 до 10 лет лишения свободы.

По информации РИА Новости, на пленарном заседании Госдума РФ одобрила поправку, предлагающую ввести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".

Как пояснили корреспонденты, в уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988742-ponyatiya-mobilizatsiya-voennoe-polozhenie-a-takzhe-stati-o-sdache-v-plen-vveli-v-ugolovnyy-kodeks-rossii/