Путин подписал пакет поправок о военной службе
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Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
В частности, в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья "Мародерство". За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.
Также появилась статья "Добровольная сдача в плен", по которой грозит от 3 до 10 лет колонии. Однако в случае, если военнослужащий впервые совершил такое преступление и принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.
Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Причем военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести ту же ответственность, что и контрактники.
Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать в боевых действиях, сопротивление начальнику, нарушение правил службы, утрату военного имущества.
Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Напомним, несколько дней назад Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989454-putin-podpisal-paket-popravok-o-voennoy-sluzhbe/