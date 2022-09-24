Путин подписал пакет поправок о военной службе

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

В частности, в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья "Мародерство". За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.

Также появилась статья "Добровольная сдача в плен", по которой грозит от 3 до 10 лет колонии. Однако в случае, если военнослужащий впервые совершил такое преступление и принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.

Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Причем военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести ту же ответственность, что и контрактники.

Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать в боевых действиях, сопротивление начальнику, нарушение правил службы, утрату военного имущества.

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.

Напомним, несколько дней назад Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989454-putin-podpisal-paket-popravok-o-voennoy-sluzhbe/