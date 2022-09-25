Троих россиян, незаконно пересекших границу, задержали в Костанайской области

Задержанный. Фото: gov.kz

Троих граждан Российской Федерации, нарушивших границу в обход действующего пункта пропуска, задержали в Костанайской области, сообщает официальный сайт Погранслужбы КНБ РК.

Как рассказали в Погранслужбе, 25 сентября на участке департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения "Тобыл" были задержаны трое граждан Российской Федерации.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.

В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", - говорится в сообщении.

В КНБ напомнили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме в целях надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. Отмечалось, что приток машин из России в Казахстан вырос на 20% в последние дни.

Ранее в Погранслужбе КНБ РК уже комментировали сложившуюся на казахстанско-российской границе ситуацию. Кроме того, в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Казахстан к казахстанцам обратилась и миграционная служба МВД.

Заявление сделало и министерство иностранных дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989502-troih-rossiyan-nezakonno-peresekshih-granitsu-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti/