Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста на месяц

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Столичный суд принял решение продлить срок ареста Гульмире Сатыбалды на один месяц. Ее подозревают в хищении особо крупной суммы денег, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда Нур-Султана.

Как сообщили в суде, согласно решению, принятому сегодня, 13 мая, Гульмира Сатыбалды останется под стражей еще месяц.

Напомним, что бизнесмена Кайрата Сатыбалды задержали 17 марта. На следующий день стало известно и о аресте на два месяца его экс-супруги Гульмиры Сатыбалды. Срок ее ареста должен был истечь 18 мая.

1 апреля заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мадияр Баимбетов раскрыл новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды.

20 апреля дополнительные подробности по делу раскрыли в Антикоре.

Также сегодня стало известно о продлении срока ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969235-gulmire-satybaldy-prodlili-srok-aresta-na-mesyats/