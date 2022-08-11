На два месяца арестовали подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске

Подозреваемый. Фото: mgorod.kz

Подозреваемых в убийстве предпринимателя из Уральска – 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды – арестовали на два месяца, сообщает издание "Мой город".

Специализированный следственный суд рассмотрел ходатайство следователя Департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Версия обвинения

Как пишет издание, ссылаясь на материалы дела, шестого августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана, встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым.

Далее, по информации прокурора, между ними возник конфликт, в ходе которого Кожантаев достал свой складной нож и нанес оппоненту не менее трех ударов в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий в непосредственной близости Амангельды достал из барсетки нож. Угрожая им, он преградил путь администратору заведения.

"Мухангалиев, спасая свою жизнь, попытался выпрыгнуть в открытое окно. В это время Кожантаев нанес ему еще несколько ударов в поясничную область.

Далее раненый Мухангалиев побежал на парковку напротив центрального стадиона. Подозреваемые догнали его, Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанес ему удары ногой по туловищу. В этот момент подбежал Кожантаев и попросил у него нож. Амангельды передал ему нож и тот нанес ему еще не менее шести ударов.

От полученных травм Мухангалиев скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления", – цитирует издание прокурора.

Избрание меры пресечения

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.

"Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца", – зачитала государственный обвинитель.

Сам Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия. Он заявил, что у него есть две жены, одна из которых находится на последнем месяце беременности, дети и дом. Мужчина попросил суд не арестовывать его.

Между тем Турлан Амангельды заявил, что Кожантаев оказывал на него давление, из-за чего он и был вынужден в тот день находиться вместе с ним.

Оба обвиняемых ранее не были судимы.

С санкции суда Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца – на время следствия обвиняемые будут находиться по стражей.

Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный предприниматель. Мужчину несколько раз ударили ножом – все это попало в объектив камеры наблюдения. Бизнесмен погиб до приезда "скорой".

Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве – разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения. К розыску подключили и военных, все выезжающие из города автомобили проверялись.

Позже стало известно, что обоих подозреваемых удалось задержать.

Родные погибшего бизнесмена потребовали максимально сурового наказания для его убийц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982725-na-dva-mesyatsa-arestovali-podozrevaemyh-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske/