Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске
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Стражи порядка Западно-Казахстанской области задержали предполагаемых убийц уральского предпринимателя. Кадры с места событий опубликованы в официальном Instagram ДП региона.
По информации пресс-службы областного департамента полиции, расследование дела ведется по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный в городе бизнесмен. Мужчину несколько раз ударили ножом – все это попало в объектив камеры наблюдения. Бизнесмен погиб до приезда скорой.
Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве предпринимателя – разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения.
Сегодня утром стало известно о задержании подозреваемых в убийстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982255-poyavilos-video-zaderzhaniya-podozrevaemyh-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske/