Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске

Кадр из видео с места событий: ДП ЗКО

Стражи порядка Западно-Казахстанской области задержали предполагаемых убийц уральского предпринимателя. Кадры с места событий опубликованы в официальном Instagram ДП региона.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, расследование дела ведется по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный в городе бизнесмен. Мужчину несколько раз ударили ножом – все это попало в объектив камеры наблюдения. Бизнесмен погиб до приезда скорой.

Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве предпринимателя – разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения.

Сегодня утром стало известно о задержании подозреваемых в убийстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982255-poyavilos-video-zaderzhaniya-podozrevaemyh-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske/