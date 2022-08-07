Убийство бизнесмена в Уральске: опубликована ориентировка на подозреваемых (фото)

Иллюстративное фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Фотографии двоих подозреваемых в убийстве предпринимателя опубликовала официальная Instagram-страница Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Вчера вечером в Уральске на парковке городского парка жестоко убили известного в городе предпринимателя - мужчину несколько раз ударили ножом. Он погиб до приезда врачей.

В полиции сообщали, что подозреваемого в убийстве установили, но не задержали.

Как стало известно сегодня, подозреваемыми по делу проходят двое мужчин, сейчас правоохранители занимаются их поисками.

"За совершение особо тяжкого преступления разыскиваются Кожантаев Руслан Фархатович 1991 года рождения и Амангельды Турлан Сырлыбайулы 2001 года рождения, которые 6 августа примерно в 19:55 возле здания 15 по улице И. Махамбета после совершения убийства скрылись с места преступления", - говорится в заявлении ДП.

Отмечается, что на розыск и задержание этих мужчин брошены все силы и средства ДП ЗКО, сотрудниками полиции отрабатываются все места их возможного местонахождения. Ориентирован весь личный состав.

"Дело находится на особом ежедневном контроле у руководства ДП ЗКО. Если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - обратились полицейские к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982103-opublikovana-orientirovka-na-podozrevaemyh-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske-foto/