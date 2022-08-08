К поиску предполагаемых убийц бизнесмена в Уральске подключили военных. Все выезды из города проверяются

Иллюстративное фото: ДП Шымкента

Нацгвардию подключили к поиску двух мужчин, подозреваемых в убийстве уральского предпринимателя. Все автомобили на выезде из города проверяются силовиками, сообщает "Мой город".

По данным издания, все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых.

"Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - сообщали ранее в полиции.

Кроме того, стало известно, что к поимке преступников подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК.

Поиски подозреваемых ведутся до сих пор. Ранее правоохранители публиковали ориентировку на мужчин.

Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный в городе бизнесмен. Мужчину несколько раз ударили ножом. Он погиб до приезда скорой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982128-k-poisku-predpolagaemyh-ubiyts-biznesmena-v-uralske-podklyuchili-voennyh-vse-vyezdy-iz-goroda-proveryayutsya/