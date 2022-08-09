Друг убитого в Уральске бизнесмена: Всегда говорил, что ему не нужна никакая охрана

Кажимукан Габдолла. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Друг убитого в Уральске бизнесмена попросил максимального наказания для виновных в смерти мужчины. Между тем в полиции раскрыли новые подробности дела.

Как стало известно вчера, от полиции подозреваемые пытались спрятаться на территории дачных участков. Там их и задержали.

По данным телеканала "Астана", чтобы остаться неузнанными, подозреваемые успели переодеться, а один из них сбрил бороду.

"Может, они где-то увидели или услышали, что обыск делают наши сотрудники, и начали убегать. Нам помогали, конечно, гражданское население. Подсказали, что двое молодых людей побежали в эту сторону. И наши сотрудники показали свой профессионализм и задержали этих преступников", – сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

Говоря о мотивах преступления, в правоохранительных органах отметили, что убийство было совершено на бытовой почве. Подозреваемые работали в кафе бизнесмена – не исключается, что причиной конфликта могла стать невыплата зарплаты.

Родные погибшего предпринимателя до сих пор не могут поверить в произошедшее. Они требуют максимального наказания для убийц мужчины.

"Еркин всегда говорил: "Мне не нужна никакая охрана, я сам могу за себя постоять. И сам в состоянии охранять свои рестораны". И вот судьба: погиб от рук жестоких преступников. Супруга осталась вдовой, дети – сиротами. Требую для убийц самого сурового наказания", – сказал друг убитого Кажимукан Габдолла.

Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный предприниматель. Мужчину несколько раз ударили ножом – все это попало в объектив камеры наблюдения. Бизнесмен погиб до приезда скорой.

Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве – разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения. К розыску подключили и военных, все выезжающие из города автомобили проверялись.

Позже стало известно, что обоих подозреваемых удалось задержать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982303-drug-ubitogo-v-uralske-biznesmena-vsegda-govoril-chto-emu-ne-nuzhna-nikakaya-ohrana/