Известного бизнесмена жестоко убили в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В субботу, 6 августа, вечером на парковке городского парка в Уральске убили известного предпринимателя - мужчину несколько раз ударили ножом, передает "Мой город".

Сообщается, что трагедия произошла примерно в 8 часов вечера.

По предварительной информации, мужчину несколько раз ударили ножом. Он погиб до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего. Отмечается, что подозреваемый установлен, но еще не задержан.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Предполагаемые лица, которые совершили тяжкое преступление, установлены, точнее одно лицо установлено.

Проводятся мероприятия по установлению свидетеля и очевидцев преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого", - рассказал начальник Абайского отдела полиции Самат Аисов.

По данным издания, погибшему было 49 лет. Он известный в городе бизнесмен, владеющей несколькими кафе и ресторанами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982087-izvestnogo-biznesmena-zhestoko-ubili-v-uralske/