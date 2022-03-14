Пытки над задержанными после январских беспорядков прокомментировал глава Антикора

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов в мажилисе высказался о пытках в отношении задержанных в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Бектенов, после январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления на действия сотрудников силовых структур.

По данным заявлениям, добавил он, в Антикоррупционную службу из прокуратуры и МВД поступило всего 125 уголовных дел, по 109 из них ведомство начало досудебные расследования. В общей сложности Антикор расследует 234 уголовных дела по январским событиям.

"По уголовному делу, где один заявитель утверждали, что их пытали с применением высоких температур, своевременно проведен весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате заявителям удалось опознать сотрудника полиции, который применял недозволенные следствием методы. После закрепления всех доказательств данное дело передано спецпрокурорам. Также спецпрокурорам передано 8 уголовных дел, связанных с причинением смерти человека", - проинформировал Бектенов.

Он добавил также, что Антикоррупционной службой прекращено за отсутствием деяния состава преступления семь уголовных дел, поскольку объективных данных, свидетельствующих о противоправных действия сотрудников правоохранительных органов, установлено не было.

"По всем уголовным делам составлен план расследований, который содержит комплекс следственно-оперативных мероприятий. Многие заявители указывают на полицейских, которые были в масках и касках, то есть они даже не видели их лиц и не знают имен.

Сейчас следствие по крупицам, показаниям заявителей и очевидцев, сохранившимся записям с камер видеонаблюдения восстанавливает ход январских событий. Эта работа осложняется тем, что многие камеры не функционировали либо были повреждены в ходе самих беспорядков.

Большинство заявителей подозреваются в активном участии в массовых беспорядках. Не может исключаться версия, что эти травмы могли быть получены непосредственно в уличных беспорядках. Поэтому следственные действия также направлены на установление временного периода получения заявителями телесных повреждений", - пояснил глава Антикоррупционной службы.

По его словам, по всем уголовным делам назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас известно, что у 46 заявителей обнаружены легкие телесные повреждения, у 6 - средней степени тяжести, еще у 25 лиц телесные повреждения вовсе не обнаружены.

Ранее глава государства заявлял, что дал поручение госорганам расследовать каждый случай и каждое сообщение о пытках, которые появляются в Сети. Позже в Генпрокуратуре подтвердили факты пыток над задержанными в ходе январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960578-pytki-nad-zaderzhannymi-posle-yanvarskih-besporyadkov-prokommentiroval-glava-antikora/