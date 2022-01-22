16 уголовных дел расследуют о превышении власти, смертях и пытках задержанных

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в надзорные органы поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан со стороны полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции. Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще продолжаются", - пояснил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры.

Елдос Килымжанов отметил, что отдельные случаи находят свое подтверждение. К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей.

"Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел", - рассказал спикер.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщили, что наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам - это 464 лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952492-16-ugolovnyh-del-rassleduyut-po-faktam-smerti-pytok-zaderzhannyh-i-prevysheniya-vlasti/