Токаев о сообщениях в соцсетях про пытки: Я дал поручение расследовать каждый случай

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью канала "Хабар 24" ответил на распространяющиеся сообщения в соцсетях о задержаниях и пытках в СИЗО мирных людей, которых задержали в дни беспорядков в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть большая доля преувеличения в подобного рода сообщениях. Вообще истерии вокруг событий в Алматы, естественно, много, люди обеспокоены, можно понять. Я дал поручение по каждому случаю проводить расследования.

Кроме того, из СМИ я узнал, что создана общественная комиссия под руководством известного правозащитника Айман Умаровой. Я приветствую это решение. Действительно, нам нужно привлечь независимую общественность, чтобы она разобралась в том, что сейчас происходит и что происходило в те трагические дни", - заявил Токаев.

Он добавил, что знает о том, что омбудсмен по правам человека Азимова и правозащитница Турмагамбетова посещают СИЗО и встречаются с задержанными - выясняют условия их содержания и выслушивают их жалобы.

"Я считаю, что это очень полезная работа. Я сам, как глава государства, заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. И каждый случай, я повторяюсь, должен быть расследован", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953649-tokaev-o-soobscheniyah-v-sotssetyah-pro-pytki-ya-dal-poruchenie-rassledovat-kazhdyy-sluchay/