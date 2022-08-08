Задержали на дачах: как нашли возможных убийц бизнесмена в Уральске, рассказали в полиции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге Департамента полиции ЗКО рассказали подробности розыска и задержания двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что после убийства бизнесмена сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и по ним определили, в какой стороне скрылись двое мужчин.

Позже их нашли при обыске ближайших дачных массивов.

"8 августа в 10:30 в дачном участке "Коктем" были задержаны подозреваемые 2001 и 1991 годов рождения. Ведутся оперативные работы. Дело возбуждено по части 2 статьи 99 УК РК – оно находится под контролем главы МВД", - сообщил первый замначальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

По информации полиции, при обыске дачного массива мужчины попытались скрыться. Установить, в какую сторону они бежали, помогли местные жители.

По предварительной информации, оружия у задержанных мужчин не было, ведется осмотр места, где они укрывались.

Для поимки подозреваемых были перекрыты выезды из города.

"Совместно с Нацгвардией где-то 270 сотрудников в общем у нас в городе отрабатывали, еще районные подразделения тоже отрабатывали. Выезды из города мы закрыли", - заявил спикер.

Он также сообщил, что приверженность подозреваемых деструктивным течениям пока не выявлена.

Напомним, о жестоком убийстве бизнесмена в Уральске стало известно накануне. Подозреваемых не смогли поймать сразу, поэтому вскоре полиция опубликовала ориентировку на них.

Задержать обоих удалось сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982221-zaderzhali-na-dachah-kak-nashli-vozmozhnyh-ubiyts-biznesmena-v-uralske-rasskazali-v-politsii/