Экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В Нур-Султане прошел суд по делу экс-министра культуры, а ныне – главы Национального музея Казахстана, Арыстанбека Мухамедиулы. Судья продлил ему срок заключения под стражей до трех месяцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Защита просила заменить заключение под стражей домашним арестом, мотивируя тем, что экс-министр – "человек творческий, неопасный и улики не уничтожит".

Однако судья поддержал ходатайство прокурора.

"Суду было предоставлено достаточное количество времени для изучения материалов дела.

Решение о продлении ареста продиктовано тем, что ваши действия подпадают под ч. 3 ст. 28 (роль организатора в преступлении – прим. ред.) и п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере – прим. ред.) Уголовного кодекса, что с учетом вашей занимаемой должности и положения подпадает под категорию тяжкого коррупционного уголовного правонарушения.

Принимая во внимание общественную опасность преступления, что подозреваемый может скрыться от следствия, суд приходит к выводу о необходимости продления санкции до трех месяцев, то есть до 18 часов 7 минут 26 августа 2022 года включительно. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток", – заявил судья Георгий Моисеев.

Напомним, 16 мая в Антикоре сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках. По этому делу было начато досудебное расследование.

В этот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Спустя почти две недели после этого ему назначили два месяца содержания под стражей.

Нынешний глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что готов уйти в отставку в случае, если в отношении Мухамедиулы подтвердятся подозрения в коррупции. Однако при условии, что все это происходило во времена его руководства министерством.

Сегодня стало известно, что по делу Мухамедиулы начался суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979854-eks-ministru-kultury-arystanbeku-muhamediuly-prodlili-arest/