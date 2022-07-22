Начался суд по делу экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В Нур-Султане начался суд по делу экс-министра культуры, а ныне – главы Национального музея Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе городского суда подтвердили, что начался следственный суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы.

Каких-либо других подробностей по этому вопросу в суде не сообщили.

"Согласно статье 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – сообщили в пресс-службе городского суда.

16 мая в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках. По этому делу было начато досудебное расследование.

В этот же день стало известно, что директора Национального музея РК и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Позже стало известно, что ему назначили два месяца ареста.

Глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что готов уйти в отставку в случае, если в отношении Мухамедиулы подтвердятся подозрения о коррупции. Однако при условии, что все это происходило во времена его руководства министерством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979771-nachalsya-sledstvennyy-sud-po-delu-eks-ministra-arystanbeka-muhamediuly/