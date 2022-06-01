"Я готов уйти в отставку": Абаев высказался по делу Арыстанбека Мухамедиулы

Даурен Абаев. Фото: akorda.kz

Глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, готов ли он уйти в отставку, если подтвердятся подозрения о коррупции экс-министра культуры и спорта, а ныне - главы Национального музея, Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев сообщил, что у следствия имеются вопросы к Арыстанбеку Мухамедиулы.

"Вопрос не ко мне. Я откуда знаю, какие следствия ведутся в отношении наших сотрудников? Это же обычно не разглашается.

Я не открещиваюсь от своего коллеги (Арыстанбека Мухамедиулы – прим. ред.). Я защищаю тех ребят, которые сейчас работают. По Мухамедиулы, я думаю, следствие и суд разберутся и вынесут свой вердикт", – отметил он.

Прокомментировал Абаев и вопрос о том, уйдет ли он в отставку, если подозрения следствия о коррупции в Нацмузее подтвердятся.

"Если эти дела были при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору", – резюмировал Абаев.

Напомним, что 16 мая в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках. По этому делу было начато досудебное расследование.

В этот же день стало известно, что директора Национального музея РК и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Позже стало известно, что ему назначили два месяца ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972015-ya-gotov-uyti-v-otstavku-abaev-vyskazalsya-po-delu-arystanbeka-muhamediuly/