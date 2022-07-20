Водителя, наехавшего на лошадь в Алматинской области, арестовали

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Мужчину, который специально переехал лошадь на внедорожнике, арестовали на 10 суток. В отношении него продолжается уголовное дело, передает "МИА Казинформ".

Как сообщили агентству представители регионального департамента полиции, в отношении жителя села Междуреченское, который наехал на лошадь на своем внедорожнике, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия", – заявили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве также отметили, что сегодня, 20 июля, за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гражданин Р. был подвергнут административному аресту на срок 10 суток.

Напомним, что 16 июля близ Алматы мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал соседскую лошадь, которая зашла к нему на территорию.

Позже стало известно, что водитель Land Cruiser полностью возместил ущерб и примирился с владельцем животного. Также сельчанин извинился за свой поступок.

Тем не менее, 18 июля около 22:00 в селе Междуреченское Илийского района возле дома мужчины собрались десятки людей, которые кидали камни и выламывали двери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979411-voditelya-naehavshego-na-loshad-v-almatinskoy-oblasti-arestovali/