Намеренно переехавший на Land Cruiser лошадь казахстанец избежал наказания

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krispi.almaty

Водитель внедорожника, намеренно переехавший лошадь и обвиненный в жестоком обращении с животным, не понесет наказания. 38-летний мужчина возместил ущерб и примирился с владельцем лошади, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

По информации ведомства, инцидент в Илийском районе между двумя жителями села Междуреченское закончился примирением сторон.

По заявлению владельца животного полицейские приняли решение прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого.

"Потерпевший обратился в районную полицию с соответствующим заявлением, в котором указал, что не имеет претензий к водителю внедорожника, задавившего его лошадь.

Подозреваемый якобы в полном объеме возместил причиненный ущерб и публично перед ним извинился. В связи с примирением сторон уголовное дело в отношении мужчины будет прекращено", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Выяснилось, что после инцидента раненую лошадь зарезали, чтобы прекратить ее мучения.

Напомним, 16 июля полицейские Илийского района задержали мужчину, который на Land Cruiser намеренно сбил и переехал лошадь своего соседа. В отношении него возбудили уголовное дело по ст.316 УК РК (Жестокое обращение с животным).

В своих показаниях сельчанин пояснил, что пытался выгнать со своего земельного участка около 20 чужих лошадей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979096-namerenno-pereehavshiy-na-land-cruiser-loshad-kazahstanets-izbezhal-nakazaniya/