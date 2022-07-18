Мужчина на Land Cruiser намеренно переехал лошадь в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krispi.almaty

Близ Алматы мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал лошадь. Его задержали и привлекают к уголовной ответственности. Подробности инцидента рассказали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Шокирующее видео распространяется в соцсетях. Не публикуем его из этических соображений.

На кадрах показаны несколько мужчин, которые на повышенных тонах выясняют между собой отношения. Один из них, управляя внедорожником, наезжает на лежащую на земле лошадь.

"Выпивший на внедорожнике гонялся и задавил нашу лошадь, возвращавшуюся с пастбища", - указывается в посте.

В результате животное погибло. В ДП Алматинской области сообщили, что видео сняли 16 июля в селе Междуреченское Илийского района. Инцидент произошел, когда мужчина, поссорившись с соседом, пытался выгнать зашедших в его огород лошадей.

"При разбирательствах установлено, что за рулем Toyota Land Cruiser находился 38-летний житель села Междуреченское, который в ходе ссоры с соседом действительно на своей машине умышленно совершил наезд на его лошадь.

Мужчина был задержан и доставлен в районную полицию. В своих показаниях он пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей. По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь дополнили, что в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979022-muzhchina-na-land-cruiser-namerenno-pereehal-loshad-v-almatinskoy-oblasti/