"Сдали нервы": давивший на Land Cruiser лошадь близ Алматы мужчина извинился (видео)

Кадр из видео: instagram.com/baigekazakhstan

В социальных сетях появилось видео с извинениями жителя Алматинской области, который намеренно переехал на внедорожнике соседскую лошадь, зашедшую к нему на территорию.

Видео с извинениями мужчины опубликовали в соцсетях.

"Прошу прощения за мой проступок, потому что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы из-за того, что огород испортили и так далее. Прошу хозяев этого животного извинить. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину свою полностью признаю, не отказываюсь. Простите", - сказал казахстанец.

Напомним, 16 июля близ Алматы мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал лошадь. Его задержали.

Стражам порядка он объяснил, что пытался выгнать со своей территории около 20 пасущихся лошадей. После ссоры с соседом он сел за руль Toyota Land Cruiser и умышленно наехал на животное. В результате его пришлось зарезать.

Позже в полиции сообщили, что подозреваемый примирился с владельцем лошади, ущерб возместил. Поэтому уголовное дело по факту жестокого обращения с животным будет прекращено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979206-sdali-nervy-davivshiy-na-land-cruiser-loshad-bliz-almaty-muzhchina-izvinilsya-video/