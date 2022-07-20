"Кидали камни, выламывали двери": толпа собралась у дома казахстанца, переехавшего лошадь

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

В Алматинской области возле дома мужчины, переехавшего лошадь на внедорожнике, собрались десятки сельчан. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В подписи к опубликованному в соцсетях видео указывается, что 18 июля примерно в 22.00 часов в селе Междуреченское Илийского района возле дома мужчины, переехавшего лошадь, собрались десятки людей.

"Примерно в 22.00 часов дети услышали, что вокруг дома кто-то ходит, забора на территории пока нет, потом в окна стали стучать, кидать камни, выламывать двери и прочее", - говорится в публикации.

Отмечается, что на месте были полицейские. Все разошлись.

"Но, уходя, они кричали, что сожгут дом", - добавил автор поста.

В ДП Алматинской области сообщили, что на место выезжал наряд патрульной полиции и руководство Илийского РУП. Прибывшие сотрудники провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись по домам.

"Нарушения общественного порядка не допущено", - добавили в пресс-службе ведомства и попросили доверять только официальным источникам информации.

Напомним, 16 июля близ Алматы мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал соседскую лошадь, которая зашла к нему на территорию.

Позже стало известно, что водитель Land Cruiser полностью возместил ущерб и примирился с владельцем животного, поэтому уголовное дело в отношении него в полиции решили прекратить. Сельчанин извинился за свой поступок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979329-kidali-kamni-vylamyvali-dveri-tolpa-sobralas-u-doma-kazahstantsa-pereehavshego-loshad/