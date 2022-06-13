По 3 млн тенге выплатили военным и полицейским, тяжело раненым во время январских событий

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Фонд "Қазақстан халқына" выплатил компенсацию в размере трех миллионов тенге военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, которые были тяжело ранены во время январских событий. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

"Общественный фонд "Қазақстан халқына" выплатил по три миллиона тенге пяти тяжелораненым сотрудникам Министерства внутренних дел, Комитета Национальной безопасности и военнослужащим Министерства обороны и Республиканской гвардии", – говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что выплаты осуществлялись на основании официальных списков, которые были получены от перечисленных выше госорганов.

Напомним, решение о размерах материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время январских событий было принято 25 февраля попечительским советом фонда.

Ранее фонд уже выплатил по три миллиона тенге членам семей 19 случайных жертв январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973812-po-3-mln-tenge-vyplatili-voennym-i-politseyskim-tyazhelo-ranenym-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/