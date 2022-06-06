Арман Джумагельдиев. Кадр из видео: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили срок ареста. Подследственный пробудет под стражей еще два месяца. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Алматинском городском суде.

"Постановлением следственного суда города Алматы 3 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о продлении срока ареста. Арест продлен до 7 августа", – сообщили в городском суде.

Напомним, о задержании "Дикого Армана" стало известно 7 января. 11 января его арестовали на 2 месяца. По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

В марте "Дикому Арману" продлили срок ареста до 7 апреля, а затем – до 7 июня.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972801-dikomu-armanu-prodlili-srok-aresta/