Мать подозреваемого в убийстве алматинского врача заявила, что сын может не дожить до суда

Мать подозреваемого в убийстве алматинского врача. Кадр из видео: ktk.kz

Мать подозреваемого в убийстве врача Юрия Шумкова заявила, что сын может не дожить до суда, так как состояние его здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО. Об этом сообщает телеканал "КТК".

Как рассказала телеканалу мать подозреваемого, ее сын практически не ест и перестал ходить, а медики якобы отказывают ему в помощи. Женщина связывает плохое самочувствие подозреваемого с последствиями лечения у погибшего гастроэнтеролога.

"На встречу (с супругой - прим. ред.) его принесли на носилках. Он не может ни есть, ни встать с кровати. Его часто рвет, он ходит под себя.

Помогают люди, которые сидят с ним. Врачи его даже не осматривают. Но в документах пишут, что состояние его без изменений с момента поступления. Я думаю, что за ним не смотрят, потому что он убил врача", - рассказывает мать арестованного, Бахыт.

По ее мнению, сын перестал принимать пищу после второго приема у убитого доктора. Тогда 35-летнему мужчине провели эндоскопическое исследование под наркозом, а на процедуре ему травмировали гортань. За два месяца мужчина похудел на 30 килограммов, говорит мать.

"Он пошел с женой, но его холодно приняли и не стали слушать. Ему не могли поставить диагноз, а потом и вовсе стали его избегать. Тогда сын пошел к другим врачам, ему провели операцию, но ему не помогло", - говорит Бахыт.

Мужчина впал в депрессию, а в апреле, по версии следствия, застрелил Шумкова.

Мать подозреваемого согласна, что сын должен нести ответственность за преступление и просит прощения у семьи погибшего, но она надеется на то, что сыну окажут квалифицированную помощь.

Источник: КТК

В прокуратуре Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время принимаются соответствующие меры для проведения необходимого медицинского обследования данного лица.

Напомним, 4 апреля в Бостандыкском районе Алматы произошло убийство. Убитым оказался 47-летний Юрий Шумков, известный врач-гастроэнтеролог. В городе был объявлен план "Перехват". Подозреваемого задержали в тот же день на территории Алатауского района. Мотивы преступления пока неизвестны.

Ранее об убийстве Юрия Шумкова высказалась глава Минздрава Ажар Гиният. По ее словам, убитый был "очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов".

После произошедшего казахстанские медики обратились к президенту с петицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968766-mat-podozrevaemogo-v-ubiystve-almatinskogo-vracha-zayavila-chto-syn-mozhet-ne-dozhit-do-suda/