Убийство врача в Алматы: полиция показала видео с задержанием подозреваемого

Кадр из видео с места событий: Департамент полиции Алматы

Полиция Алматы распространила видео с задержанием подозреваемого в убийстве врача в Алматы. Преступление было совершено сегодня, 4 апреля, утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В видео, которое распространила полиция, показано место совершения преступления. На одном из кадров можно увидеть подозреваемого в наручниках, сидящего на земле.

Напомним, что рано утром в понедельник в Бостандыкском районе Алматы было совершено убийство. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Стражи порядка задержали предполагаемого убийцу на территории Алатауского района.

Убитым оказался известный в городе врач-гастроэнтеролог. Соответствующую информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматы. Мужчине было 47 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963434-ubiystvo-vracha-v-almaty-politsiya-pokazala-video-s-zaderzhaniem-podozrevaemogo/