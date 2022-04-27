Прокуратура Алматы ответила на обвинения в давлении на Кайрата Кудайбергена

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Арестованный несколько дней назад депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген через своего адвоката распространил новое письмо. В нем он жалуется на недозволительные действия работников прокуратуры. Письмо появилось на .

Адвокат Кудайбергена пояснил, что выяснилось это на днях, когда он посетил своего подзащитного в стенах следственного изолятора.

"С его слов нам стало известно, что какой-то оперативный сотрудник МСОГ Генеральной прокуратуры РК в отсутствии адвокатов посетил в СИЗО Кайрата и оказывал на него моральное и психологическое давление, унижая его честь и достоинство.

Этот сотрудник пригрозил моему подзащитному, что Кайрат сядет надолго, если не даст нужные им показания, хотя Кайрату еще не определена квалификация его деяния", – написал в соцсети адвокат Мурат Амитов.

Он заявил, что доводы его подзащитного якобы можно подтвердить, изъяв книгу регистрации и записи видеокамер.

В заключение Амитов пообещал, что подаст в компетентные органы соответствующие заявления и жалобы.

Тем не менее, в прокуратуре Алматы корреспонденту NUR.KZ пояснили, что все следственные мероприятия в отношении Кудайбергена проводятся в соответствии с законом.

"В социальных сетях распространяется обращение подозреваемого Кайрата Кудайбергена об оказании давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Прокуратура города Алматы сообщает, что следственные мероприятия с Кайратом Кудайбергеном проводятся в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Вместе с тем указываемые доводы будут проверены с дачей правовой оценки", – сообщил представитель прокуратуры города Бауыржан Тулендинов.

О задержании Кудайбергена стало известно в прошлую пятницу. Как позже выяснилось, депутата маслихата подозревают в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

На следующий день после своего задержания Кудайберген распространил письмо из ИВС, в котором заявил, что обвинения в его адрес "не являются правдой даже на 1%". Отпустить из-под стражи депутата попросила и его мать, возмущенная тем, что ее сына "избрали крайним".

В воскресенье стало известно, что Кудайберген арестован на месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967111-prokuratura-almaty-otreagirovala-na-obvineniya-v-davlenii-na-kayrata-kudaybergena/