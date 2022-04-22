"Избрали моего сына крайним": мама Кайрата Кудайбергена потребовала отпустить его (видео)

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Вчера в Алматы задержали депутата маслихата, бизнесмена и блогера Кайрата Кудайбергена. Его подозревают в участии и организации массовых беспорядков во время январских событий. Но близкие депутата не верят в его виновность, передает КТК.

В прокуратуре Алматы заявляли, что депутат призывал людей сплотиться вокруг Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Кроме того, по версии следствия, Кудайберген разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание "повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки".

Эта акция, по данным надзорного органа, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести.

Как сообщает телеканал, прокуроры ссылаются на видео, где Кудайберген и Джумагельдиев вместе сидят на одном диване и что-то активно обсуждают. Они же вдвоем выступали перед митингующими на ступенях акимата Алматы.

Отметим, Дикий Арман был задержан еще в начале января. В марте ему продлили срок ареста еще на два месяца. Кудайберген ранее сообщал, что его вызывали в прокуратуру в качестве свидетеля по этому делу.

Между тем, мама депутата заявила, что ее сын невиновен. В дни январских беспорядков он по словам женщины, напротив, помогал государству.

Дикого Армана, как утверждает мама депутата, Кайрат раньше не знал и встретил его случайно на площади во время беспорядков.

"Дикого Армана он первый раз увидел на площади, до этого он не был знаком. Если бы он был с ним знаком, это бы не… шило бы в мешке не утаили, это бы давно вышло наружу. Он его увидел впервые на площади.

Я считаю, что если Дикий Арман был в тот момент за народ, то это не вина Кайрата. Почему-то избрали моего сына крайним. Я считаю, что это неправильно. Я требую его отпустить!"- возмущена Бибигуль Кабдолдина.

Сейчас Кайрат Кудайберген находится в следственном изоляторе. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

Отметим, депутатом Кудайберген является уже четыре года. Как блогер стал популярен во время пандемии, когда активно помогал со сборами лекарств и продуктов. Заболев сам, со слезами на глазах призывал людей беречь себя.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966423-izbrali-moego-syna-kraynim-mama-kayrata-kudaybergena-potrebovala-otpustit-ego-video/