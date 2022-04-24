Кайрат Кудайберген арестован на месяц

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Суд санкционировал арест сроком на 1 месяц в отношении депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена, сообщается в .

"Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния в отношении Кудайберген К", - говорится в сообщении суда.

Как заявил адвокат Мурат Амитов на своей странице в Facebook, решение об избрании меры пресечения в отношении Кудайбергена было принято до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого.

"Сегодня следственный суд Кайрату Кудайбергену санкционировал меру пресечения "содержание под стражей" сроком на 1 месяц, до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого", - написал он.

Амитов заявил, что в санкционный материал не приобщены необходимые доказательства.

Напомним, что в минувшую пятницу появилась информация о задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудабергена.

Позже в прокуратуре южной столице рассказали подробности. Как оказалось, межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры он был задержан по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966541-kayrat-kudaybergen-arestovan-na-mesyats-zayavil-advokat/