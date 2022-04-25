Январские беспорядки: заявлениями о пытках участники пытались уйти от ответственности

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Заместитель начальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил детали расследования заявлений о пытках от участников январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов пояснил, что особое внимание при расследовании январских событий уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан.

"По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование. Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в отношении них доказательств", - отметил спикер.

В качестве примера он привел случай в Жамбылской области, где гражданин "Б" 5 января в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из Департамента полиции автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", 2 охотничьих ружья и 3 травматических пистолета.

"Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. После задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции. Антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката.

В соответствии с международными стандартами, специалистами полностью изучено психоэмоциональное состояние потерпевшего. Его результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось. По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления", - резюмировал представитель надзорного органа.

На прошлой неделе представитель Генпрокуратуры заявил о распространяемых фейках в соцсетях, где сообщают о применении "недозволенных методов следствия" к подозреваемым.

Напомним, что в марте президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с обращением к народу Казахстана заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий.

Ранее сообщения о пытках прокомментировал глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966680-yanvarskie-besporyadki-zayavleniyami-o-pytkah-uchastniki-pytalis-uyti-ot-otvetstvennosti/