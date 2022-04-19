В Генпрокуратуре заявили о фейках об использовании недозволенных методов следствия

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры заявил о распространяемых фейках в соцсетях, где сообщают о применении "недозволенных методов следствия" к подозреваемым, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым. Каждый факт тщательно проверяется.

В Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

В настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано 11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже направлено в суд", - заявил замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Напомним, также в Генпрокуратуре заявили, что в Алматы с похищенным оружием был задержан приверженец деструктивного религиозного течения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965747-v-genprokurature-zayavili-o-feykah-ob-ispolzovanii-nedozvolennyh-metodov-sledstviya/