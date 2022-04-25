Нападение на аэропорт Алматы: в Генпрокуратуре озвучили детали

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал о деле одного из участников нападения на аэропорт Алматы в дни январских событий – его деяния квалифицируют как акт терроризма, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ранее нами сообщалось о нападении на аэропорт города Алматы, здесь хотелось бы прояснить о роли некоторых преступников.

5 января 2022 года "Н." в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы.

Своими действиями "Н." парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов.

В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы", - заявил замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Он добавил, что действия "Н." квалифицировали как акт терроризма – это статья 255 УК РК.

Напомним, недавно пилот рассказал о попытке захвата самолета в аэропорту Алматы – нападавшие были ломом по стеклу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966674-napadenie-na-aeroport-almaty-v-genprokurature-ozvuchila-detali/