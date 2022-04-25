Как казахстанцы воровали технику на миллионы тенге в январе, рассказали в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель МВД рассказал о вынесенных приговорах в отношении двух казахстанцев, совершивших кражи во время январских событий. Один из них украл телевизор, пылесос и снегоуборочную машину, второй – смартфоны, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал глава следственного департамента МВД Санжар Адилов, во время январских беспорядков житель Алматинской области украл из магазина техники два телевизора, пылесос и снегоуборочную машину. Общая стоимость краденого составила 1 млн тенге.

"С учетом наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей и возмещения ущерба, мера пресечения на стадии досудебного расследования подозреваемому изменена на домашний арест.

Суд также с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы", - заявили в МВД.

Во втором эпизоде в Талдыкоргане три уроженца Алматинской области украли 8 смартфонов из магазина, их общая стоимость также составила 1 млн тенге.

"В ходе расследования двоим ранее не судимым подозреваемым после возмещения ущерба мера пресечения изменена на домашний арест, а третий, имевший судимость за кражу, остался под стражей.

После направления уголовного дела в суд двое ранее не судимых граждан приговорены к трем годам ограничения свободы, а третий, имеющий судимость, осужден к лишению свободы", - сообщил Адилов.

Напомним, сегодня в Генпрокуратуре сообщили подробности о нападении на аэропорт Алматы – действия одного из погромщиков квалифицировали как акт терроризма.

Кроме того, на сегодняшний день под стражей остаются 585 подозреваемых в совершении преступлений, произошедших во время погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966679-kak-kazahstantsy-vorovali-tehniku-na-milliony-tenge-v-yanvare-rasskazali-v-mvd/