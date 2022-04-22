По 7 млн тенге выплатил "Қазақстан халқына" семьям случайных жертв январских событий

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") сообщил на своем официальном сайте о выплатах семьям тех, кто пострадал или стал жертвой во время январских событий.

Отмечается, что в фонд недавно поступил обновленный список случайных жертв во время январских событий. Денежные выплаты были направлены членам семей 13 погибших гражданских лиц, статус которых как случайных жертв был подтвержден компетентным органом.

Также денежные выплаты направили родителям 2 раненых детей, один из которых находился с семьей в машине, попавшей под обстрел во время январских событий. Второй ребенок также находился с отцом в автомобиле, который подвергся обстрелу. Выплаты были осуществлены после поступления данных о раненых детях.

Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составила 97 млн тенге. Как уточняется на сайте, семьям погибших выплатили по 7 млн тенге, а близким тяжелораненых детей – по 3 млн тенге каждому.

В "Қазақстан халқына" напомнили, что по решению попечительского совета семьям всех погибших граждан, оказавшихся случайными жертвами январских событий, будут производиться выплаты по мере поступления списков от компетентных органов.

Напомним, на днях появилась информация о выплатах предпринимателям, чей бизнес пострадал в ходе январских событий. Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков сообщил, что пострадавшим бизнесменам выплатили уже более 8 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966358-po-7-mln-tenge-vyplatil-qazaqstan-halqyna-semyam-sluchaynyh-zhertv-yanvarskih-sobytiy/