Дикому Арману продлили срок ареста

Дикий Арман. Фото: vk.com

Арману Джумагельдиеву, больше известному под прозвищем Дикий Арман, продлили срок ареста. Мужчина проходит подозреваемым по двум статьям, сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

7 января Дикого Армана арестовали на 2 месяца за участие в массовых беспорядках.

Как сообщили сегодня в надзорном органе, срок ареста продлили еще на месяц - до 7 апреля.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе органов нацбезопасности, добавили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках, это статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Ранее Генпрокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в мажилисе, высказался о задержании Дикого Армана. По его словам, вместе с Джумагельдиевым задержаны 14 членов его группировки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961406-dikomu-armanu-prodlili-srok-aresta/