Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали на 10 суток в Алматы

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Блогеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, ранее взятых под стражу, арестовали на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

Вчера Туребаева и еще троих человек взяли под стражу.

Напомним, что в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды.

На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965900-meyrzhana-turebaeva-i-meyirhana-sherniyazova-arestovali-na-10-sutok-v-almaty/