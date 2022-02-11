Обвиняемого в создании финпирамиды блогера объявили в розыск в Алматы

Разыскиваемый Азимжан Саидбаев. Фото: Tekegram-канал Рустама Абдрахманова

Еще одного подозреваемого по громкому делу о создании и руководстве финансовой пирамидой в Казахстане объявили в розыск. Соответствующую информацию опубликовал замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.

Речь идет о деле, по которому в качестве подозреваемых проходят известный блогер Мейржан Туребаев и актер Мейирхан Шерниязов. Их отпустили под залог. А третьего подозреваемого - Азимжана Саидбаева - объявили в розыск.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 УК РК "Создание и руководство финансовой "инвестиционной" пирамидой", нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович 1986 года рождения", - сообщил Абдрахманов.

Для Саидбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, Абдрахманов попросил обратиться по следующим номерам телефонов: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.

Отметим, Азимжан Саидбаев является известным блогером, участником КВН и комедийным актером. Зрителям он известен по ролям в сериале "Побег из аула" и фильме "Гуд бай, мой бай".

Ранее в полиции Туребаева, Шерниязова и Саидбаева назвали учредителями компании "Mudarabah Capital".

Между тем Мейржан Туребаев отрицает все обвинения - блогер заявил, что сам стал жертвой обмана.

Напомним, впервые об этом деле заговорили в апреле 2021 года - тогда десятки алматинцев заявили, что вложили миллионы тенге в инвестиционную компанию, но остались ни с чем.

По словам пострадавших, им предлагали пассивный заработок от 300 тысяч тенге, уверяя, что деньги клиентов будут использоваться в тендерах и общепите. Минимальная сумма вклада составляла 5 млн тенге.

Позднее был задержан подозреваемый по делу, а затем арестовали и соучастника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955641-obvinyaemogo-v-sozdanii-finpiramidy-blogera-i-kvnschika-obyavili-v-rozysk-v-almaty/